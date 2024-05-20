Пьяная многодетная мать избила подругу дочери из-за вейпа

14:24 2024-05-20
Пьяная многодетная мать избила подругу дочери из-за вейпа

Нетрезвая женщина подняла на 12-летнюю подругу дочери, поскольку заподозрила её в воровстве.

Инцидент произошёл 10 мая в Красноярском крае, когда 12-летняя девочка Маша пришла в гости к подруге.

Вскоре домой вернулась её мама, которая явно была пьяна.

Женщина принялась искать свою электронную сигарету, но не сумела её обнаружить.

После этого мать отвела Машу в другую комнату и принялась её избивать, поскольку подумала, что вейп взяла она.

Пострадавшую девочку госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными гематомами.

Также Маше пришлось перенести двухчасовую операцию по откачиванию жидкости из гематом.

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