Пьяная многодетная мать избила подругу дочери из-за вейпа

Инцидент произошёл 10 мая в Красноярском крае, когда 12-летняя девочка Маша пришла в гости к подруге.
Вскоре домой вернулась её мама, которая явно была пьяна.
Женщина принялась искать свою электронную сигарету, но не сумела её обнаружить.
После этого мать отвела Машу в другую комнату и принялась её избивать, поскольку подумала, что вейп взяла она.
Пострадавшую девочку госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными гематомами.
Также Маше пришлось перенести двухчасовую операцию по откачиванию жидкости из гематом.