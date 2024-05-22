История Конора Макгрегора: как сантехник стал самым высокооплачиваемым бойцом в истории UFC

13:39 2024-05-22
История Конора Макгрегора: как сантехник стал самым высокооплачиваемым бойцом в истории UFC

Конор с детства увлекался спортом, особенно его привлекали футбол и бокс, но родителей это не устраивало, и тогда он стал сантехником.

Конор Макгрегор родился в Дублине. Спорту он отдавал все свободное время, однако родители хотели для сына нормальную профессию.

Закончив школу, юноша пошел в сантехники, работать приходилось по 12 часов в день. Детские мечты о ринге не оставляли Макгрегора. И вот в 2006 году он это сделал - первый раз вышел на ринг.

На первых этапах спортивной карьеры было нелегко. Конору приходилось совмещать усиленные тренировки с работой. При этом он получал социальное пособие в 300 евро.

Когда молодому человеку исполнилось 25 лет, состоялся его дебют в UFC. С этого момента его жизнь озарилась серией ярких побед.

Благодаря острому языку и дерзкому стилю Конор очень скоро стал настоящей суперзвездой. Его бои били все рекорды платных трансляций.

Сегодня этот спортсмен является лицом крупнейших мировых брендов. Конор Макгрегор - обладатель состояния в 200 млн долларов.

По словам спортсмена, самым важным человеком в его жизни была любимая жена, которая всегда была рядом - и в трудные, и в радостные моменты.

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