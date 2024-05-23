В XIX веке в Соединенных Штатах и Британской империи был популярен успокаивающий сироп

Он помогал при абсолютно любой боли, так как в его состав входили морфин и нашатырный спирт.
Естественно от полученного "лекарства" любой ребенок моментально успокаивался, если ему дать выпить такой чудодейственный сироп.
Он помогал при абсолютно любой боли, так как в его состав входили морфин и нашатырный спирт.
Естественно от полученного "лекарства" любой ребенок моментально успокаивался, если ему дать выпить такой чудодейственный сироп.
Андрей Ткачёв
Орудовавший в Зеленограде убийца почти отбыл свой срок и окажется на свободе в ближайшие дни.
Андрей Ткачёв
Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор раньше были приятелями, но в дальнейшем их жизненные пути серьёзно разошлись.
Храмова Оксана
Конечно же, кот был непростой, это был любимый питомец жены американского губернатора в Пенсильвании.
Храмова Оксана
Хиппи как культурное движение зародилось в США в 1960-х годах. Его последователей называли "дети цветов", они любили рок-н-ролл и запрещенные вещества, провозглашали свободную любовь и противостояли рамкам и запретам.
Антон Райт
Истинное безумие и странность начинается с того, что приводит в движение этот автомобиль.
Марта Фролова
Первая успешная фотография, сохранившаяся до наших дней, была создана Жозефом Нисефором Ньепсом в 1827 году.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__