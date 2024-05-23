Генри Форд на первом автомобиле, который он создал, Мичиган, 1896

10:25 2024-05-23
Генри Форд на первом автомобиле, который он создал, Мичиган, 1896

Первая успешная фотография, сохранившаяся до наших дней, была создана Жозефом Нисефором Ньепсом в 1827 году.

Этот снимок, известный как "Вид из окна в Ле Гра", открыл эпоху фотографического документирования жизни человечества.

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