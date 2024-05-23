Fiat Turbina, он определенно своеобразный, но не слишком сумасшедший

Как видно из названия и задней части, Fiat Turbina приводится в движение не обычным двигателем внутреннего сгорания, а газовой турбиной.
Chrysler также сделал один из самых известных автомобилей этого типа, но он появился позже.
Fiat Turbina был создан в 1954 году для изучения применения этой технологии в автомобилях.
Несмотря на то, что он действительно работал и имел максимальную скорость 256 км/ч, с ним было слишком много проблем, и Fiat с реактивным двигателем остался исключительно концептуальным, очень странным и необычным на вид.
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