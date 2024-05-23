Необычный случай в судебной практике: собаку приговорили к пожизненному сроку за убийство кота

12:37 2024-05-23
Необычный случай в судебной практике: собаку приговорили к пожизненному сроку за убийство кота

Конечно же, кот был непростой, это был любимый питомец жены американского губернатора в Пенсильвании.

Случилась история в 1924 году. Виновником происшествия стал черный лабрадор Пеп, который напал на кошку и убил ее. Животное принадлежало супруге губернатора Пенсильвании Гиффорду Пинчоту. Так писали журналисты.

Пес, естественно, совсем не мучился угрызениями совести по поводу совершенного преступления. В итоге он получил пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.

История в то время широко освещалась в прессе.

На самом деле все было немного не так. Пес был совсем невиновен в убийстве кота. Он лишь варваски обошелся с подушкой, лежавшей на диване на крыльце дома губернатора: Пеп жестоко разодрал ее.

Потом уже была додумана история с убийством кошки.

Позже сын Пинчота вспоминал, как отец получал тысячи писем, где люди просили его выпустить бедного пса.

Когда в 1924 году Пеп расправился с подушкой, то был по желаню губернатора отправлен в тюрьму.

Однако находился он там не как заключенный, а для того, чтобы помочь осужденным быстрее исправиться.

То есть он жил в тюрьме как домашний питомец заключенных и вполне неплохо себя там чувствовал.

Умер Пеп от старости, он так и находился до конца жизни на территории тюрьмы, там же пса и похоронили.

Андрей Ткачёв
13:07

Андрей Ткачёв

Знаменитый Зеленоградский маньяк выходит на свободу после 22 лет тюрьмы

Знаменитый Зеленоградский маньяк выходит на свободу после 22 лет тюрьмы

Орудовавший в Зеленограде убийца почти отбыл свой срок и окажется на свободе в ближайшие дни.
Андрей Ткачёв
12:56

Андрей Ткачёв

Как Хабиб и Конор Макгрегор превратились в заклятых врагов

Как Хабиб и Конор Макгрегор превратились в заклятых врагов

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор раньше были приятелями, но в дальнейшем их жизненные пути серьёзно разошлись.
Храмова Оксана
10:46

Храмова Оксана

Феномен хиппи 60-х: что проповедовали Дети Цветов и куда они исчезли

Феномен хиппи 60-х: что проповедовали Дети Цветов и куда они исчезли

Хиппи как культурное движение зародилось в США в 1960-х годах. Его последователей называли "дети цветов", они любили рок-н-ролл и запрещенные вещества, провозглашали свободную любовь и противостояли рамкам и запретам.
Антон Райт
10:45

Антон Райт

Fiat Turbina, он определенно своеобразный, но не слишком сумасшедший

Fiat Turbina, он определенно своеобразный, но не слишком сумасшедший

Истинное безумие и странность начинается с того, что приводит в движение этот автомобиль.
Марта Фролова
10:25

Марта Фролова

Генри Форд на первом автомобиле, который он создал, Мичиган, 1896

Генри Форд на первом автомобиле, который он создал, Мичиган, 1896

Первая успешная фотография, сохранившаяся до наших дней, была создана Жозефом Нисефором Ньепсом в 1827 году.
Игнат Ветров
09:50

Игнат Ветров

В XIX веке в Соединенных Штатах и Британской империи был популярен успокаивающий сироп

В XIX веке в Соединенных Штатах и Британской империи был популярен успокаивающий сироп

Успокаивающий сироп миссис Уинслоу для детей, который считали восхитительным помощником для мам и нянечек.