Необычный случай в судебной практике: собаку приговорили к пожизненному сроку за убийство кота

Случилась история в 1924 году. Виновником происшествия стал черный лабрадор Пеп, который напал на кошку и убил ее. Животное принадлежало супруге губернатора Пенсильвании Гиффорду Пинчоту. Так писали журналисты.

Пес, естественно, совсем не мучился угрызениями совести по поводу совершенного преступления. В итоге он получил пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.

История в то время широко освещалась в прессе.

На самом деле все было немного не так. Пес был совсем невиновен в убийстве кота. Он лишь варваски обошелся с подушкой, лежавшей на диване на крыльце дома губернатора: Пеп жестоко разодрал ее.

Потом уже была додумана история с убийством кошки.

Позже сын Пинчота вспоминал, как отец получал тысячи писем, где люди просили его выпустить бедного пса.

Когда в 1924 году Пеп расправился с подушкой, то был по желаню губернатора отправлен в тюрьму.

Однако находился он там не как заключенный, а для того, чтобы помочь осужденным быстрее исправиться.

То есть он жил в тюрьме как домашний питомец заключенных и вполне неплохо себя там чувствовал.

Умер Пеп от старости, он так и находился до конца жизни на территории тюрьмы, там же пса и похоронили.