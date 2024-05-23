Как Хабиб и Конор Макгрегор превратились в заклятых врагов

На заре своей карьеры в UFC Хабиб неоднократно комплиментарно высказывался о Коноре и даже сфотографировался с ирландцем.
Однако далее Нурмагомедов начал набирать обороты в спорте, продвигаясь по карьерной лестнице в лёгком дивизионе UFC.
Именно в этой весовой категории выступал и Макгрегор, ранее являвшийся чемпионом лёгкого веса.
В дальнейшем Хабиб завоевал чемпионский пояс, а Конор, известный своим трештоком, начал всё чаще поддевать россиянина в соцсетях.
В конечном итоге Макгрегор позволял себе оскорбления в адрес отца Нурмагомедова.
На турнире UFC 229 6 октября 2018 года Хабиб и Конор сошлись в клетке, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.
Этому предшествовало нападение команды Макгрегора на автобус, в котором ехала команда Нурмагомедова.
Из-за этого обычно собранный и малоэмоциональный Хабиб сорвался после боя, выпрыгнув из октагона прямо в угол Конора, после чего завязалась драка.
К текущему моменту Нурмагомедов и Макгрегор так и не померились и до сих пор поддевают друг друга в многочисленных интервью.
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