Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета потерял топливный бак

В сообщении говорится:
«Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений. В результате происшествия [на земле] никто не пострадал».
В сообщении говорится:
«Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений. В результате происшествия [на земле] никто не пострадал».
Андрей Ткачёв
Мужчина не нашёл способ попасть домой через дверь и решил сделать это через балкон.
admin
Изысканный аэродинамический кузов, надетый на шасси стандартного ГАЗ-А. Машина, получилась не просто необычной и привлекательной.
Андрей Ткачёв
Всё бы ничего, но местные власти такой перформанс совсем не оценили и объявили девушек в розыск.
admin
В то время Oldsmobile считался в некотором роде «американским Ситроеном», и план всегда предусматривал создание революционной модели, намного опередившей свое время.
Андрей Ткачёв
После задержания нападавший не смог объяснить, почему набросился на товарищи с ножом.
admin
Японский гигант ежегодно производит около четырнадцати миллионов таких устройств, многие из которых используются в автомобилях, самолетах и газонокосилках.
admin
Они также подготовили гоночные автомобили для нескольких основных производителей, таких как Jaguar, Maserati и Chevrolet. Но в середине 90-х Листер решил сделать свой суперкар с использованием доработанного двигателя Jaguar V12.