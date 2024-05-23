Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета потерял топливный бак

13:25 2024-05-23
Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета потерял топливный бак

Как отмечает ТАСС со ссылкой на информацию из открытых источников, истребитель, о котором идет речь, приписан к 22-й базе тактической авиации в Мальборке.

В сообщении говорится:

«Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений. В результате происшествия [на земле] никто не пострадал».

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