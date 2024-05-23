Кто этот смельчак, что не вскинул руку в приветствие Гитлеру

В 1991 году это фото было опубликовано в гамбургской газете с просьбой откликнуться тех, кто что-либо знает об этом смельчаке.

В редакцию позвонила Ирена Эклер, она узнала в этом человеке своего отца Августа Ландмессера.

В 1935 году он женился на еврейке Ирме Эклер. А через месяц был принят закон о чистоте расы, который запрещал подобные браки.

У них родилось две дочери, но во время войны Ирма попала в концлагерь Равенсбрюк, где была расстреляна.

А сам Август был призван на фронт в штрафной батальон и вероятно погиб в Хорватии в 1944 году.

Две их дочери воспитывались в семьях родственников и остались живы.