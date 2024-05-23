Фотограф случайно снял момент падения человека из ниши для колес лайнера

И только спустя неделю во время проявки пленки он заметил что-то необычное на одном из снимков.

Максимально увеличив кадр, он увидел падающего человека.

Это был 14-летний подросток Кит Сапсфорд, который желал посмотреть мир, и для этого пробрался на летное поле и спрятался в отсеке для шасси.

Бывало, он уже сбегал из дома, но это путешествие стало последним в его жизни.

Он разбился, упав с высоты 60 метров.