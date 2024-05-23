Компания Lister была наиболее известна как гоночная команда

Идея суперкара заключалась в том, чтобы представить быстрое четырехместное купе Gran Turismo, способное бить рекорды скорости и перевозить своих пассажиров с комфортом.

Новая модель получила название Storm и была оснащена двигателем V12 мощностью 550 л.с.

Lister изготовил собственный кузов с широкой колеей для установки широких шин.

У него было много воздухозаборников и спойлеров для лучшего охлаждения и аэродинамики.

В то же время Листер предлагал Storm почти за 450 000 долларов и гоночную версию для частных команд.

Однако, несмотря на невероятную мощность, время разгона до 100 км/ч за 4 секунды и скорость более 338 км/ч, его заказали только четыре покупателя.