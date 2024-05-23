Honda производит наибольшее количество двигателей внутреннего сгорания в мире

Однако настоящая сила Honda на самом деле заключается в ее мотоциклах.
Компания является крупнейшим производителем мотоциклов в мире и ежегодно производит около семнадцати-восемнадцати миллионов экземпляров.
Зная все это, неудивительно, что бренд изначально был основан для разработки мотоциклов, а затем перешел на производство автомобилей в 1963 году.
Первые автомобили Honda считались четырехколесными мотоциклами.
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