Honda производит наибольшее количество двигателей внутреннего сгорания в мире

Однако настоящая сила Honda на самом деле заключается в ее мотоциклах.

Компания является крупнейшим производителем мотоциклов в мире и ежегодно производит около семнадцати-восемнадцати миллионов экземпляров.

Зная все это, неудивительно, что бренд изначально был основан для разработки мотоциклов, а затем перешел на производство автомобилей в 1963 году.

Первые автомобили Honda считались четырехколесными мотоциклами.