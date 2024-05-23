Купе Toronado ознаменовало вход Oldsmobile в так называемый класс «персональной роскоши».
Появление модели Oldsmobile Toronado в 1966 году имело большое значение для американского автопрома
В то время Oldsmobile считался в некотором роде «американским Ситроеном», и план всегда предусматривал создание революционной модели, намного опередившей свое время.
Андрей Ткачёв
Глухой москвич погиб при попытке попасть в квартиру глухой сожительницы
Мужчина не нашёл способ попасть домой через дверь и решил сделать это через балкон.
admin
"А-Аэро" московского инженера Алексея Никитина представлял собой изысканный аэродинамический кузов
Изысканный аэродинамический кузов, надетый на шасси стандартного ГАЗ-А. Машина, получилась не просто необычной и привлекательной.
Андрей Ткачёв
В Индонезии российские модели устроили полуголую фотосессию на заправке
Всё бы ничего, но местные власти такой перформанс совсем не оценили и объявили девушек в розыск.
Андрей Ткачёв
В Дагестане парень просто так ударил ножом бывшего друга
После задержания нападавший не смог объяснить, почему набросился на товарищи с ножом.
admin
Honda производит наибольшее количество двигателей внутреннего сгорания в мире
Японский гигант ежегодно производит около четырнадцати миллионов таких устройств, многие из которых используются в автомобилях, самолетах и газонокосилках.
admin
Компания Lister была наиболее известна как гоночная команда
Они также подготовили гоночные автомобили для нескольких основных производителей, таких как Jaguar, Maserati и Chevrolet. Но в середине 90-х Листер решил сделать свой суперкар с использованием доработанного двигателя Jaguar V12.
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