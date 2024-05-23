Дочь величайшего поэта Мария Пушкина доживала жизнь в нищете, голоде и одиночестве

Мария Пушкина прожила долгую и насыщенную событиями жизнь, но последние дни дочери русского гения были полны невзгод и лишений.

Умерла Мария Пушкина в возрасте 86 лет в 1919 году, проживая в тесной комнатушке в Москве в Собачьем переулке.

Советская власть не забыла про дочь великого поэта и пыталась оказать ей помощь, но почему-то думала над этим слишком долго.

Мария Александровна так и не дождалась при жизни выделенной ей пенсии. Первое выплаченное пособие ушло на оплату ее похорон.

Мария была самой старшей из детей и любимицей отца, она же была больше всех на него похожа. Пушкин сам говорил, что жена родила его маленькую копию.

Мария осталась без отца, когда ей было всего 5 лет, поэтому почти не помнила его.

Вышла замуж в 28 лет, брак был счастливый но детей у пары не было. Прожив с мужем 17 лет, осталась вдовой: он покончил с собой из-за несправедливых обвинений в присвоении казенных денег.

В 45 лет Мария Гартунг осталась одна и практически без денег. Приютил ее брат Александр, которому сестра помогала воспитывать детей.

Позже Александр II назначил женщине пенсию в 200 рублей.

После революции пенсию отобрали, припомнили дворянское происхождение. Жить было негде и не на что, она продала все, что могла.

Приютила Марию Александровну сестра ее бывшей горничной.

Днем старушка приходила на Тверской бульвар, к памятнику отца и долго сидела там до темноты, в любую погоду. Визиты прекратились, только когда Марии Пушкиной не стало.