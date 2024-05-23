Одним из очень странных самолётов стал бочкообразный Stipa-Caproni

20:32 2024-05-23
Одним из очень странных самолётов стал бочкообразный Stipa-Caproni

Придумал его итальянский инженер Луиджи Стипа. Он потратил годы на математическое обоснование «трубки Вентури» в качестве фюзеляжа самолёта.

По замыслу инженера, его версия самолёта должна была быть более экономичной и простой в изготовлении.

Для справки:

Трубка Вентури - это устройство для измерения или регулирования потока жидкости или газа.

Она имеет сужающийся участок, создающий разницу в давлении между входом и выходом для определения скорости потока.

Она применяется в авиации, гидротехнике, медицине и промышленности.

В реальности всё оказалось не так.

У машины действительно были отличные аэродинамические показатели, но летала она с трудом.

Поэтому было выпущено всего два экспериментальных образца.

Некоторые технические решения Stipa-Caproni взяли немцы при создании самолёта-снаряда ФАУ-1.

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