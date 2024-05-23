Маяковского, который писал стихи лесенкой, обвиняли в корыстных целях

Разберемся, с чем на самом деле были связаны подобные творческие эксперименты и как Маяковский додумался писать стихи лесенкой. Это, между прочим, стало поэтическим открытием и впоследствии лесенка воспринималась как уникальный фирменный стиль автора.

Названный тип стихосложения придумал именно Владимир Маяковский. Первый раз лесенка встречается в стихотворении "Про это", написанном в 1923 году.

Суть метода заключалась в делении фраз на отрезки и отдельные слова. Каждый фрагмент писался одной строкой и располагался лесенкой.

Так удавалось создать визуальное единение смыслов: слова пишутся отдельной строкой, но очевидно, что они являются продолжением предыдущей строки.

Такой ритм помогал наделить стих взрывной энергией. Маяковскому не столь важна была рифма, сколько стихотворный ритм.

С пунктуацией у поэта всегда было плохо, и он даже просил коллег проставить знаки препинания в своих написанных стихах.

Раз не получалось передать свой особый ритм пунктуацией, Маяковский решил передать его графически, разрывая фразы на осколки. В таких "лестничных" стихах можно было обходиться без знаков препинания.

Вообще пунктуацию в русском языке поэт считал бедной, неспособной выразить все нюансы чувств и эмоций.

Лесенка требовала не только менять интонацию при прочтении, она менял все восприятие стиха в целом. Необходимы были особый тип дыхания и отрывистый ритм. Именно так надо читать Маяковского, и тогда его стихи становятся намного понятнее и легче воспринимаются.

Автор хотел, чтобы его произведения люди ощущали так же, как он сам. Лесенка в этом отлично помогала.

Когда Маяковский писал "Про это", у него в отношениях с Лилей Брик был трудный период. Стихотворение отразило любовные метания поэта. И как раз лесенка подходила для этого идеально.

Итак, что давал новый поэтический метод:

1. Читатели выделяли самые важные слова в фразе.

2. Лесенка помогала придать нужный ритм, показать спектр эмоций.

3. Отрывистый способ письма вместо запятых и точек показывал, как выделять интонацией отдельные фрагменты.

Лесенку после Маяковского переняли Вознесенский, Евтушенко, Рождественский и многие другие известные поэты.