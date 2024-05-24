Внедрение электромобилей чревато ощутимыми экономическими потерями

Из-за роста числа электрокаров на дорогах уже наблюдается ощутимый недобор налоговых пошлин.

Чем меньше машин с двигателем внутреннего сгорания, тем меньше продается бензина и дизтоплива. То есть налоги с компаний, которые производят топливо, собираются в меньшем объеме.

Есть и другая проблема, но уже для автопроизводителей: спрос на электрокары возрос, но пока еще не тотально, машины с двигателями внутреннего сгорания тоже еще востребованы. Это приводит к усиленной конкуренции между производящими компаниями и разгоранию ценовой войны.

В прошлом году недобор по налогам на бензин и дизтопливо составил €11,14, при этом средства, поступившие от налогов на электрокары составили всего €1,860 млрд.

Если электромобили будут и дальше активно внедряться на рынке транспортных средств, убыток госбюджета от уменьшившихся налоговых сборов составит к 2035 году уже €102,09 млрд по всему миру.

Кроме того, чтобы пересадить автомобилистов с обычных машин на электрокары, правительства должны изыскивать средства для увеличения субсидий на покупку электромобилей. Также придется увеличивать налоги на топливо для ДВС, чтобы компенсировать убытки.

Если не будут выделяться субсидии на покупку, электромобили станут неконкурентоспособными.

Есть еще один момент, препятствующий активному распространению электрокаров. Некоторые страны уже вводят налоги на каждый километр, пройденный такой машиной. Такие новшества, например, были предложены Израилем, Канадой, Новой Зеландией.

Введение различных налоговых отчислений, связанных с использованием электрокаров, плюс отказ от субсидий на покупку ведут к снижению спроса на такие транспортные средства. А это значит, что мировые производители начнут уменьшать объемы выпуска электромобилей, и это уже происходит.

Так, в октябре прошлого года General Motors завила о снижении темпов производства электрокаров на этот год и на 2025-й.