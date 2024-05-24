Россиянин неожиданно обнаружил у себя дома 10 кавказцев

Москвич Михаил устроился на работу в компанию своей подруги, где познакомился с мужчиной по имени Саламбек.
Саламбек попросил у Михаила одолжить его Mercedes-Benz GLE 350. Для этого кавказец приехал в квартиру Михаила.
Уже дома москвичу стало плохо, после чего его увезли в больницу.
На следующий день сын Михаила пришёл в квартиру отца и обнаружил там десять кавказцев.
Те покидать квартиру не захотели, поэтому Михаил выписался из больницы и схитрил.
Хозяин дома заявил, что к нему должна прийти женщина, поэтому кавказцы должны прогуляться.
После этого Михаил сменил все замки и заперся в квартире.