Россиянин неожиданно обнаружил у себя дома 10 кавказцев

15:45 2024-05-24
Россиянин неожиданно обнаружил у себя дома 10 кавказцев

Непрошенные гости отказывались уходить по-хорошему, решив остаться в чужом жилище.

Москвич Михаил устроился на работу в компанию своей подруги, где познакомился с мужчиной по имени Саламбек.

Саламбек попросил у Михаила одолжить его Mercedes-Benz GLE 350. Для этого кавказец приехал в квартиру Михаила.

Уже дома москвичу стало плохо, после чего его увезли в больницу.

На следующий день сын Михаила пришёл в квартиру отца и обнаружил там десять кавказцев.

Те покидать квартиру не захотели, поэтому Михаил выписался из больницы и схитрил.

Хозяин дома заявил, что к нему должна прийти женщина, поэтому кавказцы должны прогуляться.

После этого Михаил сменил все замки и заперся в квартире.

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