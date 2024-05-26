В 2022 году сильнейший пожар уничтожил последний тираж суперкара Lamborghini Aventador

Будущие владельцы уже оплатили покупку и ожидали прибытия своего заказа. Судно транспортировало около 4000 автомобилей разных брендов.

Страшный пожар на Felicity Ace начался в Атлантическом океане в районе Азорских островов и продолжался около недели.

Огонь утихомирился, когда почти весь ценный груз выгорел дотла. Пламя охватило всю площадь судна, все объекты, расположенные выше ватерлинии, были уничтожены пламенем. Стоимость сгоревших автомобилей составила примерно 400 млн евро.

Кроме уникальной ограниченной серии Lamborghini, корабль вез покупателям автомобили Volkswagen, Audi, Porsche и Bentley (тираж последних включал 189 единиц).

По словам представителей компании Lamborghini, на борту судна находились 15 Lamborghini ограниченной версии Aventador Ultimae стоимостью 500 000 долларов, производство которых было официально завершено.

После случившегося компания заявила о намерении собрать дополнительным тиражом сгоревшие автомобили, чтобы клиенты смогли все-таки получить свой заказ.