В Минске не будут продавать алкоголь лицам, пришедшим в магазин в подпитии

По сообщению издания "Минск-Новости" в Октябрьском районе столицы будет введен запрет на реализацию алкогольных напитков гражданам, которые придут в магазин за добавкой нетрезвом виде.

Источник рассказал о совещании милиционеров Октябрьского района и представителей торговли, где обсуждались меры профилактики по предупреждению "пьяной преступности".

Действующие меры были признаны неэффективными, потому что хулиганские действия, дебоши, кражи, грабежи, убийства и случаи домашнего насилия продолжают происходить, и в основном эти действия совершают граждане в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим на совещании было принято решение перейти к более радикальным мерам, а именно - запретить продавать алкоголь лицам, которые входят в группу потенциальных дебоширов.

Теперь граждане, которые придут за спиртным в неряшливом виде, с заплетающимся языком и шаткой походкой, характерным запахом и неадекватным поведением, обслуживаться продавцами не будут.

Эксперимент пройдет с 1 по 30 июня.