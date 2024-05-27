В Минске не будут продавать алкоголь лицам, пришедшим в магазин в подпитии

09:19 2024-05-27
В Минске не будут продавать алкоголь лицам, пришедшим в магазин в подпитии

Эксперимент решили провести в Октябрьском районе города, акция стартует первого июня и будет проходить до конца месяца.

По сообщению издания "Минск-Новости" в Октябрьском районе столицы будет введен запрет на реализацию алкогольных напитков гражданам, которые придут в магазин за добавкой нетрезвом виде.

Источник рассказал о совещании милиционеров Октябрьского района и представителей торговли, где обсуждались меры профилактики по предупреждению "пьяной преступности".

Действующие меры были признаны неэффективными, потому что хулиганские действия, дебоши, кражи, грабежи, убийства и случаи домашнего насилия продолжают происходить, и в основном эти действия совершают граждане в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим на совещании было принято решение перейти к более радикальным мерам, а именно - запретить продавать алкоголь лицам, которые входят в группу потенциальных дебоширов. 

Теперь граждане, которые придут за спиртным в неряшливом виде, с заплетающимся языком и шаткой походкой, характерным запахом и неадекватным поведением, обслуживаться продавцами не будут.

Эксперимент пройдет с 1 по 30 июня.

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