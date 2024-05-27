Вильям Когут в 1930 году был приговорен к казни за убийство, но казнь не суждено было быть

10:36 2024-05-27
Вильям Когут в 1930 году был приговорен к казни за убийство, но казнь не суждено было быть

В своей предсмертной записке, он написал, что только он имеет право наказать себя за преступление.

В его камере имелись следующие предметы: шконка, метла, обогреватель на керосине и обычная колода игральных карт.

Первым делом заключенный отсоединил ножку от шконки, которая на деле являлась металлической трубкой.

Потом, отломав кусок от ручки метлы, он изготовил затычку.

Далее Вильям порвал всю колоду на мелкие кусочки, затем отобрал только те, которые имели на себе красную краску.

В те времена красные чернила содержали нитроцеллюлозу, которая является взрывоопасной, особенно в намоченном состоянии.

Он собрал кусочки карт, затолкал их в трубку, заткнул куском метлы и залил внутрь немного воды.

Открытый конец трубки Вильям прижал к виску, а другой к обогревателю, чтобы достаточно разогреть заряд.

Спустя несколько минут прогремел взрыв — энергии хватило, чтобы проломить череп.

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