Лестница в небеса: Публичное и, как многие говорили, эффектное самоубийство совершил 78-летний мужчина из Парижа

В это время внутри находились около 1500 человек, многие из которых были туристами, и их пришлось эвакуировать властями.

Доминик Веннер был известен как консерватор, которого не устраивали изменения во Франции, особенно в отношении таких вопросов, как иммиграция и однополые браки.

Не совсем понятно, почему он выбрал собор в качестве места встречи, но, возможно, он подумал, что это поможет сократить поездку, которую он ожидал встретить со своим создателем.