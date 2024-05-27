Лестница в небеса: Публичное и, как многие говорили, эффектное самоубийство совершил 78-летний мужчина из Парижа

10:41 2024-05-27
Лестница в небеса: Публичное и, как многие говорили, эффектное самоубийство совершил 78-летний мужчина из Парижа

78-летний мужчина из Парижа, Франция, застрелился в соборе Парижской Богоматери в мае 2013 года.

В это время внутри находились около 1500 человек, многие из которых были туристами, и их пришлось эвакуировать властями.

Доминик Веннер был известен как консерватор, которого не устраивали изменения во Франции, особенно в отношении таких вопросов, как иммиграция и однополые браки.

Не совсем понятно, почему он выбрал собор в качестве места встречи, но, возможно, он подумал, что это поможет сократить поездку, которую он ожидал встретить со своим создателем.

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