Некоторые самоубийцы в России выбирают совершенно варварский способ ухода из жизни

14:06 2024-05-28
Некоторые самоубийцы в России выбирают совершенно варварский способ ухода из жизни

Эти люди, решив свести счеты с жизнью, лишают себя головы, и, естественно, делают это совершенно добровольно.

На днях абсолютно дикое происшествие потрясло жителей Петербурга и всей России. 48-летний Мужчина, между прочим, кандидат наук, хотел повеситься, но способ выбрал странный.

Он закрепил один конец веревки в подъезде, из второго соорудил петлю и надел ее на шею. Потом разбежался и выпрыгнул из окна.

Получился эпизод из фильма ужасов на яву: голова оторвалась и осталась висеть над окнами соседей, тело упало вниз и разбелось вдребезги.

Вряд ли мужчина планировал именно такой уход из жизни, но есть случаи, когда люди осознанно обезглавливают себя, совершая суицид.

В июне 2010 года 47-летний мужчина, инженер по образованию, собрал самодельную гильотину, наподобие той что применяли во Франции в 18 веке. Житель подмосковной Малаховки собственноручно привел устрйство в действие и благополучно обезглавил себя.

В этом же году был второй случай, но уже в сентябре. В Санкт-Петербурге 28-летний мужчина был найден без головы в своей машине.

Голову обнаружили неподалеку от места парковки, она была привязана  веревкой к какой-то металлической конструкции.

Водитель завязал петлю вокруг шеи, прадварительно обмотав веревку другим концом вокруг крепкой опоры, после этого он резко нажал на газ.

В 2009 году правоохранительные органы Свердловской области нашли в лесу тело 36-летнего мужчины без головы в собственном автомобиле.

Самоубийца заркепил один конец веревки на дереве, второй на шее. После этого он сел за руль и поехал, оставшись в итоге без головы.

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