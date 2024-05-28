Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны

15:53 2024-05-28
Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны

Во время выступления на Арлингтонском кладбище в честь национального Дня памяти Байден заявил, что во время Второй мировой войны солдаты США спасли мир и освободили Европу.

При этом о роли СССР и других стран в победе над фашизмом он не сказал.

«Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир», — заявил Байден.

По его словам, американские солдаты защитили независимость, победили фашизм и создали сильные альянсы.

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Из нефтяных месторождений «Роснефти» пошел литий:

Российские специалисты получили сотни килограммов лития на двух месторождениях «Роснефти».

Сырье для аккумуляторных батарей, которые широко используются в зеленой энергетике, можно добывать вместе с углеводородами.

 «Специалисты научных институтов „Роснефти“ в Санкт-​Петербурге и Красноярске провели успешные опытно-​промышленные испытания технологии получения карбоната лития из гидроминерального сырья, добываемого на Юрубчено-​Тохомском и Куюмбинском месторождениях», — сообщает «Роснефть».

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Китай вложит ещё почти $50 млрд в собственные процессоры:

Китай создал третий государственный инвестиционный фонд для стимулирования отечественной полупроводниковой отрасли.

Уставный капитал нового фонда составляет 47,5 млрд долларов, о чем говорится в реестра госкомпаний.

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