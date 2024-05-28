Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны

При этом о роли СССР и других стран в победе над фашизмом он не сказал.
«Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир», — заявил Байден.
По его словам, американские солдаты защитили независимость, победили фашизм и создали сильные альянсы.
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Из нефтяных месторождений «Роснефти» пошел литий:
Российские специалисты получили сотни килограммов лития на двух месторождениях «Роснефти».
Сырье для аккумуляторных батарей, которые широко используются в зеленой энергетике, можно добывать вместе с углеводородами.
«Специалисты научных институтов „Роснефти“ в Санкт-Петербурге и Красноярске провели успешные опытно-промышленные испытания технологии получения карбоната лития из гидроминерального сырья, добываемого на Юрубчено-Тохомском и Куюмбинском месторождениях», — сообщает «Роснефть».
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Китай вложит ещё почти $50 млрд в собственные процессоры:
Китай создал третий государственный инвестиционный фонд для стимулирования отечественной полупроводниковой отрасли.
Уставный капитал нового фонда составляет 47,5 млрд долларов, о чем говорится в реестра госкомпаний.