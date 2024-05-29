Мозг можно вынуть перед готовкой, а можно и съесть потом из черепа ложкой.
Смалахове: Норвежское блюдо из целой бараньей головы изначально готовили только бедняки
Традиционно голову животного обжигают, солят, коптят и сушат, а затем варят пару часов.
Марта Фролова
Фрида Кало – легендарная мексиканская художница и невероятно творческая личность
Личность, которая была, безусловно, очень далека от общепринятых стандартов красоты.
Игнат Ветров
Елена Дьяконова Супруга Сальвадора Дали, также известная как «Гала Дали»
«Гала Дали», была, мягко говоря, очень далека от эталонов красоты того времени и обладала большим, выдающимся носом.
admin
Севиче: По легенде блюдо создал голодающий рыбак
Рыбак, который съел долгожданный улов на берегу, заправив сырое мясо лишь лаймовым соком.
admin
Миллиардер Ларри Коннор планирует доставить подводный аппарат на "Титаник"
Ларри Коннор, бизнесмен и миллиардер из Огайо, рассказал The Wall Street Journal на прошлой неделе о своих планах доказать, что погружение к месту крушения "Титаника" может быть безопасным при использовании надлежащей техники.
Храмова Оксана
Незаконная рыбалка дорого обошлась трем браконьерам из Полоцкого района
За каждую пойманную на озере Луничино рыбу нарушителям придется выложить по 500 рублей.
Храмова Оксана
В Лиде собака до смерти искусала свою хозяйку
27 мая 71-летняя жительница Лиды подверглась нападению собственной собаки, которая загрызла ее насмерть.