Смалахове: Норвежское блюдо из целой бараньей головы изначально готовили только бедняки

14:17 2024-05-29
Смалахове: Норвежское блюдо из целой бараньей головы изначально готовили только бедняки

Традиционно голову животного обжигают, солят, коптят и сушат, а затем варят пару часов.

Мозг можно вынуть перед готовкой, а можно и съесть потом из черепа ложкой.

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