Севиче: По легенде блюдо создал голодающий рыбак

Миллиардер Ларри Коннор планирует доставить подводный аппарат на "Титаник"

Ларри Коннор, бизнесмен и миллиардер из Огайо, рассказал The Wall Street Journal на прошлой неделе о своих планах доказать, что погружение к месту крушения "Титаника" может быть безопасным при использовании надлежащей техники.