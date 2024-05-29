Фрида Кало – легендарная мексиканская художница и невероятно творческая личность

Более того, с раннего возраста девочка очень тяжело болела, в результате чего ее правая нога была значительно длиннее левой (это обстоятельство, к слову, объясняет тот факт, что Фрида всю свою сознательную жизнь носила длинные юбки).

Ко всему прочему известная художница, которая начала творить, чтобы убежать от боли, просто принципиально не сбривала всем известную «монобровь», что, на самом деле, нравится далеко не всем мужчинам.

Только благодаря своему харизматичному и бунтарскому образу, Фрида могла очаровывать не только мужчин, но и женщин, одним своим появлением.