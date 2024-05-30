Выдающийся актер, профессиональный каскадер и очень добрый человек Джеки Чан

21:32 2024-05-30
Выдающийся актер, профессиональный каскадер и очень добрый человек Джеки Чан

Усыновил 10 сирот и стал опекуном 50 китайских детей, создал благотворительный фонд и «Госпиталь Джеки Чана».

Это лишь малая часть добрых дел знаменитого актера, на самом деле их гораздо больше.

Джеки Чан оплачивал лечение онкологических заболеваний детям, постоянно занимается благотворительностью, перечисляя деньги в разные организации.

Близкие, друзья и знакомые отзываются о Джеки, как о добром, простом и вежливом человеке.

Джеки Чан вкладывается в разработку экологически чистого транспорта.

Он убежденный вегетарианец и зоозащитник. Он категорически не приемлет алкоголь, табак, наркотики, хотя по молодости некоторые вольности актер себе все же позволял.

Фонд Джеки Чана финансирует детские больницы, школы кунг-фу, выплачивает стипендии студентам, помогает нуждающимся жителям Китая.

Основанный в 2005 году фонд "Сердце Дракона" открывает новые школы и оказывает им всяческую поддержку.

В этом году знаменитый актер отпраздновал свое 70-летие, он в отличной форме и продолжает активно сниматься в кино.

Храмова Оксана
18:57

Храмова Оксана

В Речице пожилая женщина разбилась, выпав с 8-го этажа, муж умер от переживаний

В Речице пожилая женщина разбилась, выпав с 8-го этажа, муж умер от переживаний

Пенсионерка случайно выпала из окна, муж стал свидетелем и не смог перенести трагедии.
Храмова Оксана
18:01

Храмова Оксана

Дочь вместо матери: запутанная история Жанны Кальман, которая провернула аферу с квартирой и дожила до 122 лет

Дочь вместо матери: запутанная история Жанны Кальман, которая провернула аферу с квартирой и дожила до 122 лет

Эта удивительная история случилась во Франции, за развитием событий с любопытством наблюдала вся страна. До сих пор некоторые загадки так и остались неразгаданными.
Храмова Оксана
14:44

Храмова Оксана

В Марокко можно встретить удивительных коз, которые лазают по деревьям

В Марокко можно встретить удивительных коз, которые лазают по деревьям

Делают они это так легко и грациозно, что весь мир проникся к ним симпатией и восхищается их ловкостью.
Храмова Оксана
14:03

Храмова Оксана

В китайском зоопарке живут необычные животные - собаки-панды

В китайском зоопарке живут необычные животные - собаки-панды

Китайцы очень хотели показать посетителям настоящих панд, но места для столь крупных питомцев в зоопарке, увы, не нашлось.
Храмова Оксана
13:35

Храмова Оксана

Удивительная история Джоан Мюррей, которая упала с высоты 4 км и осталась в живых

Удивительная история Джоан Мюррей, которая упала с высоты 4 км и осталась в живых

Женщина увлекалась парашютным спортом и в тот день собиралась совершить очередной прыжок, но что-то пошло не так...
admin
12:52

admin

В Несвижском районе водитель нашел на дороге инкассаторский мешок с 20000 рублей

В Несвижском районе водитель нашел на дороге инкассаторский мешок с 20000 рублей

Мужчина сообщил, что вблизи деревни Солтановщина Несвижского района, проезжая на машине, он на дороге обнаружил предположительно инкассаторский мешок с деньгами, в котором находились мешки поменьше.