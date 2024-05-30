Выдающийся актер, профессиональный каскадер и очень добрый человек Джеки Чан

Это лишь малая часть добрых дел знаменитого актера, на самом деле их гораздо больше.

Джеки Чан оплачивал лечение онкологических заболеваний детям, постоянно занимается благотворительностью, перечисляя деньги в разные организации.

Близкие, друзья и знакомые отзываются о Джеки, как о добром, простом и вежливом человеке.

Джеки Чан вкладывается в разработку экологически чистого транспорта.

Он убежденный вегетарианец и зоозащитник. Он категорически не приемлет алкоголь, табак, наркотики, хотя по молодости некоторые вольности актер себе все же позволял.

Фонд Джеки Чана финансирует детские больницы, школы кунг-фу, выплачивает стипендии студентам, помогает нуждающимся жителям Китая.

Основанный в 2005 году фонд "Сердце Дракона" открывает новые школы и оказывает им всяческую поддержку.

В этом году знаменитый актер отпраздновал свое 70-летие, он в отличной форме и продолжает активно сниматься в кино.