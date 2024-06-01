История о том, как застенчивый мальчик стал самым завидным женихом Голливуда

15:11 2024-06-01
История о том, как застенчивый мальчик стал самым завидным женихом Голливуда

Роберт Паттинсон - один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров, за съемки в одном фильме он получает от 25 000 000 долларов, но так было не всегда.

Роберт Паттинсон в детстве был застенчивым и замкнутым. Сверстники подтрунивали над ним и считали странным. При этом уже в детские годы у парнишки проявлялись яркие творческие способности, любовь к музыке и театру.

Когда Роберту было 15 лет, он решил бороться с застенчивостью радикально: юноша стал принимать участие в театральных постановках.
Во время одного из спектаклей парня заметил агент по подбору актеров и предложил сняться в фильме.

Первые роли не принесли успеха, но Паттинсон был упрям и настойчив, он уже понял,что хочет быть актером. Все изменилось после роли Седрика Диггори в знаменитой саге о Гарри Поттере. С этого момента Роберт стал знаменитым, о нем заговорили.

В 2008 году пробил настоящий звездный час для Паттинсона, когда он сыграл вампира Эдварда в "Сумерках". Этот фильм собрал в прокате 400 000 000 долларов.

Сегодня состояние Роберта Паттинсона составляет примерно 100 000 000 долларов, актера постоянно приглашают на съемки, и он - мегазвезда.

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