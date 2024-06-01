Почему кофе с отвратительным горьким вкусом превратился в любимый напиток миллионов людей

15:55 2024-06-01
Почему кофе с отвратительным горьким вкусом превратился в любимый напиток миллионов людей

Если вы вспомните первую чашку кофе, которую вам довелось попробовать в своей жизни, воспоминания вряд ли будут приятными.

Вкус первой чашки мог показаться горьким, с кислинкой и меловым привкусом одновременно. Но вот прошло несколько лет - 5,10, 15 - и вы уже не можете себе представить ни дня без кофе. В чем же секрет такой странной привязанности, почему изначально противный напиток спустя время нам кажется просто восхитительным?

Гэри Л. Венк, профессор психологии и неврологии в Университете штата Огайо, считает, что все дело в подражании, копировании поведения других людей.

Боже мой, есть так много примеров, когда людям нравились вещи, которые изначально были ужасны на вкус, такие как табак, пиво, острый перец и чай. Поначалу важно только то, что мы видим, как другие наслаждаются им. Люди, как и все приматы, извлекают выгоду, подражая поведению других.

Итак, все начинается с "социального давления". Потом мы начинаем наслаждаться "запахом молотого порошка, ритуалом его приготовления и временем, затрачиваемым на то, чтобы сесть и насладиться кофе в одиночестве или в компании".

А еще нас убеждают (реклама, тоже способ социального давления), что кофе бодрит и придает сил, значит - повышает работоспособность организма. Умом мы все это осознаем и анализируем.

В итоге собственный мозг помогает нам полюбить отвратительный горький кофе, убеждает нас в том, что он вкусный. И вот мы уже испытываем наслаждение от каждого глотка и не понимаем, как мы вообще раньше жили без горячего ароматного напитка.

Итак: почему же мы любим кофе? Потому что нам нравится то, что нравится другим людям, и чем больше у напитка поклонников, тем он привлекательнее для нас.

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