Косметику мирового уровня Max Factor впервые стали продавать в Рязани

20:58 2024-06-02
Косметику мирового уровня Max Factor впервые стали продавать в Рязани

Люксовый бренд косметики, известный всему миру, был оснвоан Максимилианом Факторовичем, который родился в Польше.

Основатель мирового бренда родился в 1877 году в Польше, которая тогда входила в состава Российской империи. Первый магазин он открыл в Рязани, а уже потом переехал в Москву, где стал личным поставщиком царского семейства.

В 1904 году Максимилиан уехал в США и обосновался в Нью-Йорке. Позже переселился на западное побережье и стал там развивать бизнес по производству косметики, которую поставлял в Голливуд.

Вскоре Факторович стал главным поставщиком косметических средств для киноиндустрии.

Во многом успешному продвижению бренда способствовали его изобретения. Именно Факторович изобрел помаду, которая не растекалась под палящим светом софитов. Голливудские гримеры были в восторге.

Вот несколько других новинок предпринимателя, которые подняли его продукцию на новый уровень: водостойкая косметика, кисть для пудры и помады, тюбик с кистью для туши, пудреница круглой формы, расческа для бровей, жидкий тональный крем, устойчивая помада, помада бледно-розовых оттенков, тени натуральной гаммы и это еще не все.

В 1935 году Макс Фактор основал "Голливудскую студию макияжа Макса Фактора". Церемонию открытия посетили все тогдашние звезды, оставляя на большущем "Листе Славы" свои автографы.

Выражение makeup тоже появилось с легкой руки Максимилиана Факторовича.

Когда он умер в 1938 году, его бизнес взял в свои руки сын - Фрэнк, поменявший имя в честь отца, превратившись в Макса Фактора.

В честь основателя знаменитого бренда установлена звезда на Голливудской аллее славы.

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