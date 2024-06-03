Панама готовится эвакуировать первый остров в связи с повышением уровня моря

“Нам немного грустно, потому что мы собираемся оставить дома, которые знали всю свою жизнь, отношения с морем, где мы ловим рыбу, где купаемся и куда приезжают туристы, но море понемногу затопляет остров”, - сказала 24-летняя Надин Моралес, которая готовилась к переезду со своей матерью, дядей и парнем.

Гуны пытались укрепить край острова камнями, сваями и кораллами, но морская вода продолжает прибывать.

“В последнее время я стал свидетелем того, что изменение климата оказало серьезное влияние”, - сказал Моралес.