Панама готовится эвакуировать первый остров в связи с повышением уровня моря

16:32 2024-06-03
Панама готовится эвакуировать первый остров в связи с повышением уровня моря

На крошечном острове у карибского побережья Панамы около 300 семей пакуют свои вещи, готовясь к кардинальным переменам.

“Нам немного грустно, потому что мы собираемся оставить дома, которые знали всю свою жизнь, отношения с морем, где мы ловим рыбу, где купаемся и куда приезжают туристы, но море понемногу затопляет остров”, - сказала 24-летняя Надин Моралес, которая готовилась к переезду со своей матерью, дядей и парнем.

Гуны пытались укрепить край острова камнями, сваями и кораллами, но морская вода продолжает прибывать.

“В последнее время я стал свидетелем того, что изменение климата оказало серьезное влияние”, - сказал Моралес.

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