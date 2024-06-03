«Король Болливуда» Шахрух Кхан признан самым богатым актером в мире

Шахрух включен в список 50 самых лучших актеров всех времен. Это самый титулованный актер Индии.
Он является рекордсменом по числу выигранных Filmfare Award в номинации за лучшую мужскую роль. В 2008 году он был назван одним из 50 самых влиятельных людей мира.
В 17 лет у него не было даже своего телевизора, сегодня он самый обеспеченный актер на планете. "Король Кхан" снялся более чем в 80 фильмах.
Родился он в семье мусульман. Отец был адвокатом, мать - судьей. В 16 лет Шахрух потерял отца, через некоторое время и мать.
Парень всегда хотел быть актером, когда родители умерли он переехал в Мумбаи. Здесь началась его творческая карьера.
О нем как об хорошем актере заговорили после сериала "Новобранец".
Настоящий большой успех пришел после съемок в комедии "Непохищенная невеста".
Фильм собрал в прокате 19 млн долларов. С этого момента Шахрух Кхан стал звездой мирового уровня.