«Король Болливуда» Шахрух Кхан признан самым богатым актером в мире

Шахрух включен в список 50 самых лучших актеров всех времен. Это самый титулованный актер Индии.

Он является рекордсменом по числу выигранных Filmfare Award в номинации за лучшую мужскую роль. В 2008 году он был назван одним из 50 самых влиятельных людей мира.

В 17 лет у него не было даже своего телевизора, сегодня он самый обеспеченный актер на планете. "Король Кхан" снялся более чем в 80 фильмах.

Родился он в семье мусульман. Отец был адвокатом, мать - судьей. В 16 лет Шахрух потерял отца, через некоторое время и мать.

Парень всегда хотел быть актером, когда родители умерли он переехал в Мумбаи. Здесь началась его творческая карьера.

О нем как об хорошем актере заговорили после сериала "Новобранец".

Настоящий большой успех пришел после съемок в комедии "Непохищенная невеста".

Фильм собрал в прокате 19 млн долларов. С этого момента Шахрух Кхан стал звездой мирового уровня.