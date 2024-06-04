Самый особенный город на земле, в котором никогда не идут дожди

Зонтики в местных магазинах не продаются вообще - они там ни к чему. Люди никогда не видят ни грома, ни гроз, ни молний, ни штормов. Не бывает тут также и гололеда со снегом.

Сильное влияние на город оказывает тропический пустынный климат. Значительная часть Лимы находится в субтропической зоне высокого давления в южной части Тихого океана.

Влажность воздуха очень высокая - до 98%. Сильный холодный фронт препятствует выпадению осадков.

На самом деле что-то очень отдаленно похожее на дождь в Лиме бывает. Случается это зимой, когда у россиян наступает лето.

В это время в воздухе повисает влажная взвесь, напоминающая смог, - garua. Она накрывает серой пеленой весь город, рассыпаясь над ним, как мельчайшая пудра, поэтому зонт не нужен.

В garua есть влага, и ее научились добывать из воздуха с помощью уникальной технологии, созданной по заказу Инженерного и технологического университета Перу (UTEC).

Такая технология позволяет из влажного воздуха выделять большое количество обычной воды, пригодной для питья.

За год в городе выпадает всего около 30 см осадков. Несмотря на такое скудное выпадение осадков, температура воздуха максимально комфортная: в Лиме не бывает невыносимой жары и сильного холода.

Среднегодовая температура - 18,7 градусов тепла. Холоднее всего в году в октябре, воздух остывает до +16 градусов. Самая сильная жара для Лимы - это +24 градуса.