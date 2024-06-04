Всероссийский император Петр I был большим любителем выпить

11:20 2024-06-04
Всероссийский император Петр I был большим любителем выпить

Привычку баловаться водочкой император позаимствовал у своих иностранных друзей.

Простой русский народ в то время больше увлекался слабоалкогольной медовухой, а вот царь полюбил более крепкие напитки.

Пьянство при царском дворе было привычным и даже поощряемым явлением.

Петр любил напоить министров, чтобы потом послушать, какие мысли они высказывают на пьяную голову, еще больше нравились ему пьяные споры со своими чиновниками. 

Интересный факт: с 1672 по 1725 годы Петр издал примерно 20 000 указов. Клепал он их практически каждый день.

При ближайшем знакомстве с этими опусами можно заметить, что часть из них явно была написала в пьяном уме.

Вот, например, один из них - указ Петра Первого "О достоинстве гостевом, на ассамблеях необходимое":

Находясь без жены, а то и, дай бог, холостым, на прелести дамские созерцай не с открытой жаждой, но втихаря – они и это замечают, не сомневайся.

Во время правления Петра бизнес по производству и продаже алкоголя был государственной монополией, он давал очень неплохую прибыль в казну. Царь даже придумал медаль "За пьянство".

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