Роберт Эдисон Фултон-младший в 1932–33 годах объехал вокруг света на мотоцикле Douglas

12:31 2024-06-04
Роберт Эдисон Фултон-младший в 1932–33 годах объехал вокруг света на мотоцикле Douglas

Ему было на тот момент 23 года, своё путешествие он уже в то время снимал на кинокамеру, а после написал книгу — One Man Caravan (Караван из одного человека).

На шикарном лондонском званом ужине в 1932 году Роберт Фултон спонтанно заявил, что после учёбы в Европе вернется домой в Америку, отправившись на восток на мотоцикле.

В итоге Роберт получает в своё распоряжение совершенно бесплатно новый, полностью снаряжённый мотоцикл от спонсора.

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Роберт провёл в путешествии 18 месяцев и проехал примерно 25000 миль от Лондона до Токио.

По возвращении он подробно описал свои приключения в книге "Караван из одного человека", рассказав о том, как чуть не был обстрелян на Хайберском перевале соплеменниками пуштунов, как избегал иракских бандитов, провел ночь в турецкой тюрьме и был гостем индийских раджей.

Он отправился в лекционный тур по Соединенным Штатам, демонстрируя кадры из своего фильма и рассказывая о своих путешествиях.

В 1983 году он вместе со своими сыновьями-кинематографистами спродюсировал, отредактировал и выпустил 90-минутный фильм, снятый по мотивам его домашних фильмов, "Караван одного человека" Роберта Э. Фултона-младшего .

Позже он устроился работать инженером изобретателем в авиационной области.

Во время Второй мировой войны Фултон изобрел первый наземный тренажер для полетов в воздухе.

После войны он спроектировал и построил самолет, трансформируемый в автомобиль, под названием "Воздушная гибрид".

У Фултона с собой было 4000 футов пленки, это 1200 метров, на которые можно снять только 40 минут.

Вот некоторые кадры из той съёмки:

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