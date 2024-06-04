Роберт Эдисон Фултон-младший в 1932–33 годах объехал вокруг света на мотоцикле Douglas

Роберт провёл в путешествии 18 месяцев и проехал примерно 25000 миль от Лондона до Токио.

По возвращении он подробно описал свои приключения в книге "Караван из одного человека", рассказав о том, как чуть не был обстрелян на Хайберском перевале соплеменниками пуштунов, как избегал иракских бандитов, провел ночь в турецкой тюрьме и был гостем индийских раджей.

Он отправился в лекционный тур по Соединенным Штатам, демонстрируя кадры из своего фильма и рассказывая о своих путешествиях.

В 1983 году он вместе со своими сыновьями-кинематографистами спродюсировал, отредактировал и выпустил 90-минутный фильм, снятый по мотивам его домашних фильмов, "Караван одного человека" Роберта Э. Фултона-младшего .

Позже он устроился работать инженером изобретателем в авиационной области.

Во время Второй мировой войны Фултон изобрел первый наземный тренажер для полетов в воздухе.

После войны он спроектировал и построил самолет, трансформируемый в автомобиль, под названием "Воздушная гибрид".

У Фултона с собой было 4000 футов пленки, это 1200 метров, на которые можно снять только 40 минут.

Вот некоторые кадры из той съёмки: