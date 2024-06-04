Гемфри Дэви основатель электрохимии, был энтузиастом своего дела ставил эксперименты на себе

17:49 2024-06-04
Гемфри Дэви основатель электрохимии, был энтузиастом своего дела ставил эксперименты на себе

Английский ученый 18-19 веков, основатель электрохимии, был энтузиастом своего дела

Ради науки он пробовал на себе опасные химические соединения, которые могли стоить ему жизни. И отделался он не легко - параличом и потерей сознания.

Изучая монооксид диазота, ученый решился им подышать. В 1799 году, желая доказать пригодность азота для человека, он подышал его закисью и остался невредим.

Тогда он принялся вдыхать его по несколько раз в неделю и тщательно фиксировал состояние своего организма.

При этом Дэви с безрассудной смелостью увеличивал дозы, пока, наконец, во время очередного сеанса не потерял сознание. Во время обморока он видел галлюцинации. Свои ощущения он описал так:

«Мои эмоции были возвышены энтузиазмом, в течение одной минуты я прогуливался по комнате совершенно безразличный ко всему, что мне говорили… Я сделал усилие, чтобы собрать мысли, но они были слабы и неточны».

Одновременно Дэви обнаружил, что действие закиси азота притупляет боль в его десне, где прорезался зуб мудрости.

Так стало известно об анестезирующих свойствах этого соединения. Открытие Дэви произвело сильное впечатление на публику.

Закись азота прозвали «веселящим газом» и «жизненным эликсиром», который дает новые ощущения.

Люди в огромном количестве стекались к ученому, желая испробовать на себе его действие. Одновременно закись азота стали применять в медицине, в частности, – в хирургии, например, – при удалении зубов.

Следующий эксперимент едва не стоил отважному исследователю жизни.

Он испытал на себе действие метана: первая порция парализовала его мышцы, а следующие две отключили сознание.

Ученый выжил благодаря расторопности лаборанта, который вовремя закрыл кран с опасным веществом. После рискованного эксперимента Дэви какое-то время тяжело болел.

Эти опыты подточили здоровье ученого, и он умер, когда ему было всего 50 лет.

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