Гемфри Дэви основатель электрохимии, был энтузиастом своего дела ставил эксперименты на себе

Ради науки он пробовал на себе опасные химические соединения, которые могли стоить ему жизни. И отделался он не легко - параличом и потерей сознания.
Изучая монооксид диазота, ученый решился им подышать. В 1799 году, желая доказать пригодность азота для человека, он подышал его закисью и остался невредим.
Тогда он принялся вдыхать его по несколько раз в неделю и тщательно фиксировал состояние своего организма.
При этом Дэви с безрассудной смелостью увеличивал дозы, пока, наконец, во время очередного сеанса не потерял сознание. Во время обморока он видел галлюцинации. Свои ощущения он описал так:
«Мои эмоции были возвышены энтузиазмом, в течение одной минуты я прогуливался по комнате совершенно безразличный ко всему, что мне говорили… Я сделал усилие, чтобы собрать мысли, но они были слабы и неточны».
Одновременно Дэви обнаружил, что действие закиси азота притупляет боль в его десне, где прорезался зуб мудрости.
Так стало известно об анестезирующих свойствах этого соединения. Открытие Дэви произвело сильное впечатление на публику.
Закись азота прозвали «веселящим газом» и «жизненным эликсиром», который дает новые ощущения.
Люди в огромном количестве стекались к ученому, желая испробовать на себе его действие. Одновременно закись азота стали применять в медицине, в частности, – в хирургии, например, – при удалении зубов.
Следующий эксперимент едва не стоил отважному исследователю жизни.
Он испытал на себе действие метана: первая порция парализовала его мышцы, а следующие две отключили сознание.
Ученый выжил благодаря расторопности лаборанта, который вовремя закрыл кран с опасным веществом. После рискованного эксперимента Дэви какое-то время тяжело болел.
Эти опыты подточили здоровье ученого, и он умер, когда ему было всего 50 лет.