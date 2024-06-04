Григорий Николаевич Минх был прозектором (патологоанатомом), но занимался не только вскрытием и изучением тел

17:51 2024-06-04
Григорий Николаевич Минх был прозектором (патологоанатомом), но занимался не только вскрытием и изучением тел

Параллельно он изучал тиф, который то и дело вспыхивал в разных губерниях Российской империи, унося сотни тысяч жизней.

Минх решил доказать, что кровь тифозных больных заразна.

Ученый высказал смелое для своего времени предположение, что возбудителями страшной болезни являются кровососущие насекомые.

Эту гипотезу еще было нужно доказать. Для этого Минх отважился провести эксперимент на самом себе.

В 1874 году он поранил себя пробиркой, где хранилась кровь больного возвратным тифом. Через несколько дней доктор заболел – причём намного тяжелее, чем рассчитывал.

Друзья и коллеги Минха, которые не знали, что он нарочно поранил руку, умоляли его начать лечение, но врач твердил:

«Необходимо болезнь исследовать в ее нормальном течении».

Минха отвезли в инфекционное отделение его же больницы.

Заведующий Осип Мочутковский заметил, что его коллега не выполняет предписаний врачей, и хотел насильно опустить больного в холодную ванну, чтобы сбить температуру.

Но Минх грозился выпрыгнуть в окно, и тогда его оставили в покое. Несмотря на физическое истощение, Григорий Николаевич сохранял ясность ума.

Минх лежал в постели с термометром и блокнотом и тщательно фиксировал температуру тела. Он был энтузиастом науки и не боялся смерти.

Его то лихорадило, то бросало в озноб. На восьмой день Минх пережил третий, самый опасный, приступ, после которого, наконец, наступило выздоровление.

Григорий Николаевич даже не стал инвалидом: ведь в случае неудачного течения болезни ему грозила ампутация рук и ног.

Страшный эксперимент подтвердил догадку ученого о заражении тифом через кровь. Успех Минха стал сенсацией.

Медицинское сообщество всерьез взялось за поиск насекомых, которые могли быть переносчиками заразы.

Григорий Николаевич предположил, что люди заражаются от клопов и блох. Эта версия вызвала недоверие у его коллег. Тогда Минх обратился к ним с необычным призывом:

«Попрошу опровергнуть мои соображения путем личного опыта, который сделать нетрудно: стоит только набрать небольшое число известных насекомых (блох, клопов), которых легко найти в достаточном количестве в любой больнице или казарме и т. д., и, пропитавши их некоторое время кровью больного, перенести на свою собственную кожу. Если после нескольких таких опытов автор их останется здоров, то я беру свои слова назад и даю ему полное право глумиться над моими соображениями».

Исследования Минха так поразили Мочутковского, что он повторил опасный опыт и переболел и сыпным, и возвратным тифом.

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