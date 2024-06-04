11 сирот и нарушения речи, страшный не человеческий эксперимент

17:56 2024-06-04
11 сирот и нарушения речи, страшный не человеческий эксперимент

Эксперимент над детьми провели в конце 1930-х годов американский доктор университета Айовы Уэнделл Джонсон и его помощница Мэри Тюдор.

Они хотели выяснить, как психологическое давление взрослых может повлиять на развитие речи детей.

Для этого исследователи отобрали 22 ребенка из местного приюта для сирот.

Детей разделили на 2 группы по 11 человек.

1-ю группу детей в процессе обучения хвалили за любые успехи в речи и чтении, всячески поощряли.

2-й группе сирот не повезло: детей подвергали жесткой критике, осмеивали и унижали.

В результате у детей из второй группы развились серьезные нарушения речи: они заикались, стали застенчивыми, разговаривали с большой неохотой.

После эксперимента заикание прошло, а вот остальные проблемы остались с сиротами на всю жизнь.

По завершению эксперимента Мэри Тюдор трижды возвращалась в приют, предпринимая попытки восстановить речь и самоуверенность пострадавших детей, однако эти попытки так и не увенчались успехом.

17 августа 2007 года шестеро пострадавших участников эксперимента получили компенсацию от штата Айова в размере $925,000.

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