Эксперимент Лэндиса «Спонтанные выражения лиц», 1924 год

18:01 2024-06-04
Эксперимент Лэндиса «Спонтанные выражения лиц», 1924 год

В 1924 году Карни Лэндис провел эксперимент, целью которого было изучить сходство выражений лица разных людей.

Психолог хотел определить, схожи или различны выражения лица людей, испытывающих общие эмоции.

В качестве участников Карни выбрал студентов, которых подвергали воздействию различных ситуаций, вызывающих эмоциональные реакции. ​

Учёный вызывал эмоции у испытуемых различными способами, например при помощи прослушивания музыки, просмотра фото и резких запахов.

А для того, чтобы вызвать отвращение, Карни приказал участникам обезглавить живую крысу.

Треть участников отказалась это делать, а две трети выполнили приказ, нанеся себе психологическую травму, а крысе физические увечья.

В результате эксперимента Карни не подтвердил свою гипотезу — закономерности в выражениях лиц не было обнаружено, однако психологами было получено подтверждение того, что люди легко подчиняются авторитету и готовы сделать то, что никогда не сделали бы по собственному желанию.

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