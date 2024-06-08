Один из членов экипажа «Аполлон-8», 90-летний Уильям Андерс, разбился, управляя самолётом

Дед убил свою 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку после ссоры из-за жилья

75-летнего мужчину приютила внучка с семьёй, когда его выгнала сожительница. В день убийства он потребовал отдать ему документы на дачу, чтобы туда съехать, но родственница ему отказала.