Древнерусская азбука как закодированное послание из глубины веков

«Азъ буки веде. Глаголъ добро есте.
Живите зело, земля, и, иже како люди,
мыслите нашъ онъ покои.
Рцы слово твердо - укъ фъретъ Херъ.
Цы, черве, шта Ъра юсъ яти!»
И если придать этому посланию современное звучание, получится примерно так:
Я знаю буквы. Письмо - это достояние.
Трудитесь усердно, земляне,
Как подобает разумным людям.
Постигайте мироздание!
Несите слово убежденно: Знание - дар Божий!
Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!
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