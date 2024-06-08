Одно молоко на всех: Женщины папуасов выкармливают грудью не только своих детей

Причём никто даже не думает о какой-то там «антисанитарии», ибо все дети, вне зависимости от видовой принадлежности, считаются одинаковыми и абсолютно чистыми.

Особый знак «полной вдовы»:

Неизвестно почему, но в папуасском племени почему-то считают важным отрезать «полной вдове» все пальцы в знак особой скорби.

Но вдова должна быть именно «полной» - потерять не только супруга, но и всех родственников мужского пола.

Поэтому такая экзекуция и раньше была редким мероприятием, а в современном мире и вовсе почти что ушла в прошлое.

Что, однако, не исключает того факта, что в Новой Гвинее по-прежнему можно встретить старых женщин, у которых нет ни одного пальца ни на одной из рук.