Tucker Torpedo 1948 выглядел очень необычно для 40-х годов

Многие из уникальных особенностей, которые были у Торпедо, являются стандартными функциями безопасности, которыми сегодня никого не удивишь.
Центральная фара автомобиля поворачивалась вместе с рулем, обеспечивая водителю лучший обзор ночью. Крепкая рамная конструкция отлично защищала в случае аварии.
Кроме того, Torpedo был первым автомобилем с мягкой приборной панелью.
Двигатель оппозитный 6-цилиндровый объемом 5,5 литров мощностью 166 л.с.
Всего выпущен 51 автомобиль.
Цена в наши дни достигает 2 000 000 USD.
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