Tucker Torpedo 1948 выглядел очень необычно для 40-х годов

Многие из уникальных особенностей, которые были у Торпедо, являются стандартными функциями безопасности, которыми сегодня никого не удивишь.

Центральная фара автомобиля поворачивалась вместе с рулем, обеспечивая водителю лучший обзор ночью. Крепкая рамная конструкция отлично защищала в случае аварии.

Кроме того, Torpedo был первым автомобилем с мягкой приборной панелью.

Двигатель оппозитный 6-цилиндровый объемом 5,5 литров мощностью 166 л.с.

Всего выпущен 51 автомобиль.

Цена в наши дни достигает 2 000 000 USD.