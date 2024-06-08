В начале 20го века реактивное движение привлекало внимание ученых и конструкторов всего мира

Первая созданная ими машина Opel RAK 1 была построена на основе одной из гоночных машин «Опель» того времени.

Эта машина имела классическую «гоночную» компоновку с передним расположением двигателя, закрытым характерным длинным капотом, и одноместной кабиной в задней части.

Для переделки в ракетомобиль бензиновый двигатель и агрегаты трансмиссии с нее сняли, а в задней части кузова установили блок из восьми твердотопливных ракет.

Первый заезд совершенный ранней весной 1928 года окончился полной неудачей. Воя и извергая клубы дыма ракетный опель прокатился 150 м по гоночной трассе со скоростью пешехода -5 км/ч.

Тем не менее, уже 15 марта того же года, после оперативно проведенных доработок он смог разогнаться до 75 км/ч и это уже был успех.

Вторую машину решили сделать помощнее, для чего за отсутствием более мощных ракет пришлось просто увеличить их количество.

Opel RAK 2 оснастили блоком из 24 ракет, причем разной мощности предназначенных для старта и поддержания разгона автомобиля.

Еще одним важным отличием от первой модели стало размещенное в средней части корпуса антикрыла.

Испытывал машину сам Фриц фон Опель, 23 мая 1928 года он развил на ней рекордную скорость 230 км/ч.

После этого заезда он получил от журналистов уважительное прозвище Реактивный Фриц.