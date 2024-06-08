В начале 20го века реактивное движение привлекало внимание ученых и конструкторов всего мира

Первая созданная ими машина Opel RAK 1 была построена на основе одной из гоночных машин «Опель» того времени.
Эта машина имела классическую «гоночную» компоновку с передним расположением двигателя, закрытым характерным длинным капотом, и одноместной кабиной в задней части.
Для переделки в ракетомобиль бензиновый двигатель и агрегаты трансмиссии с нее сняли, а в задней части кузова установили блок из восьми твердотопливных ракет.
Первый заезд совершенный ранней весной 1928 года окончился полной неудачей. Воя и извергая клубы дыма ракетный опель прокатился 150 м по гоночной трассе со скоростью пешехода -5 км/ч.
Тем не менее, уже 15 марта того же года, после оперативно проведенных доработок он смог разогнаться до 75 км/ч и это уже был успех.
Вторую машину решили сделать помощнее, для чего за отсутствием более мощных ракет пришлось просто увеличить их количество.
Opel RAK 2 оснастили блоком из 24 ракет, причем разной мощности предназначенных для старта и поддержания разгона автомобиля.
Еще одним важным отличием от первой модели стало размещенное в средней части корпуса антикрыла.
Испытывал машину сам Фриц фон Опель, 23 мая 1928 года он развил на ней рекордную скорость 230 км/ч.
После этого заезда он получил от журналистов уважительное прозвище Реактивный Фриц.
Дальше Опелем было построено несколько удачных ракетных планеров и сделана попытка создать реактивный поезд.
Эта попытка закончилась катастрофой,- разогнавшись до 254 км/ч локомотив слетел с рельсов и взорвался, погубив кошку занимавшую место водителя при проведении эксперимента.
Со вторым локомотивом вышло еще хуже,-при включении детонировала одна из ракет блока, что привело к взрыву остальных.
После этих неудач железнодорожники запретили проводить подобные эксперименты на путях общего пользования, а основной держатель акций «опеля» американская компания General Motors наложила запрет на ракетную тематику фирмы вообще.
Вскоре, Реактивный Фриц уволился из фирмы и уехал из страны, больше тематикой транспортных средств с реактивными двигателями он не занимался.
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Всеобщее увлечение ракетомобилями закончилось почти анегдотично, сначала продавцы высококонцентрированной перекиси водорода подняли цену с 1,5 до 13 долларов за литр, а потом миллионер Фред Гоэрски, скупил практически всю перекись, которая была на рынке, оставив остальных без топлива.
В итоге продолжали гонять только его машины, что отбило общественный интерес к этому делу .
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