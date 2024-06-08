В Чите учителей обязали отслеживать соцсети учеников с 1-го по 11-й класс

Местный комитет образования издал приказ о мониторинге соцсетей учащихся на основании приказа краевого минобразования «О дополнительных мерах по организации профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях», объяснил пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев.

«Все мы знаем, что в школах некоторых регионов РФ были факты проявления деструктивного поведения подростков, выявления асоциальных явлений, травли, суицидальных случаев. Чтобы таких опасных явлений не было, комитетом образования издан приказ о мониторинге соцсетей учащихся», — написал пресс-секретарь.

Теперь раз в месяц учителя должны проверять подписки на группы, «распространяющие идеологию и сведения о способах совершения самоубийств, призывы к суициду и деструктивным действиям».

Если ребёнок стоит на профилактическом учёте, его соцсети будут отслеживать каждую неделю.