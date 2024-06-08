Утечка выглядит как скриншот из рекламного ролика, подготовленного автопроизводителем, и показывает сильно переработанный внедорожник со всеми противоречиями, которые мы привыкли ожидать от новых дизайнов BMW.
BMW X3 2025 года выпуска просочился в Сеть
Обновленный BMW X3 ожидается позже в этом году, и, согласно традиции, изображение новой модели просочилось в Интернет.
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Camaro ZL1 свисает с шестого этажа парковки после укатки
Сообщается, что Camaro оставили в нейтральном положении, и он откатился, пробив стену здания.
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95-летняя «бабушка-нацистка» отказалась раскаиваться за отрицание Холокоста
Урсула Хавербек была замужем за бывшим офицером СС и членом НСДАП Вернером Георгом Хавербеком, вместе они основали движение, пытавшееся реабилитировать нацизм и отрицать Холокост.
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В Чите учителей обязали отслеживать соцсети учеников с 1-го по 11-й класс
Это должно «предотвратить травлю и суициды», раз в месяц учителя должны проверять подписки на группы.
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Дед убил свою 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку после ссоры из-за жилья
75-летнего мужчину приютила внучка с семьёй, когда его выгнала сожительница. В день убийства он потребовал отдать ему документы на дачу, чтобы туда съехать, но родственница ему отказала.
admin
В начале 20го века реактивное движение привлекало внимание ученых и конструкторов всего мира
Хозяин немецкой автомобильной фирмы «Opel» - Фриц фон Опель внук основателя компании и австрийский инженер Макс Валье, с целью привлечения внимания взялись за создание первых реактивных машин.
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Прошли времена, когда Tesla продавала все автомобили, которые могла собрать, прямо с завода
В Первом квартале 2024 года Tesla сообщила, что произвела 433 371 автомобиль, из них фактически было продано 386 810.
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