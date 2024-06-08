Маленький Криштиану Роналду с мамой позирует с одним из своих первых победных кубков

19:00 2024-06-08
Маленький Криштиану Роналду с мамой позирует с одним из своих первых победных кубков

А сейчас у него их уже столько, что он, наверное, сбился со счета, но мама, я уверена, знает точное их количество и ведет строгий учет.

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