Маленький Криштиану Роналду с мамой позирует с одним из своих первых победных кубков

Татьяна три года назад узнала, что воспитывает чужого ребенка, девочек подменили в больнице

Подмена всплыла, когда ревнивый муж Руслан сделал тест на отцовство и понял, что Света не его дочь. Эту запутанную историю рассказал телеграм-канал Baza.