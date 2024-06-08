Помните Бреда Питта таким, как на фото слева
Молодой хиппи с длинными волосами и хитрым прищуром. Волосы стали короче, но прищур на месте.
admin
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в подмосковном Лыткарино
По предварительным данным, в самолёте находились три человека, пострадавших нет.
Храмова Оксана
Татьяна три года назад узнала, что воспитывает чужого ребенка, девочек подменили в больнице
Подмена всплыла, когда ревнивый муж Руслан сделал тест на отцовство и понял, что Света не его дочь. Эту запутанную историю рассказал телеграм-канал Baza.
Храмова Оксана
Пьяный водитель сбил двоих школьников в Подмосковье
Мужчина находился за рулем Maserati, на котором он совершил наезд на детей в подмосковном Можайске.
Храмова Оксана
Хвощ - один из самых трудных сорняков на огороде, но и на него можно найти управу
Бороться с хвощом очень сложно, поэтому растение создает серьезную проблему на дачном участке.
admin
Фаррух Булсара был милым мальчиком
Кто бы мог подумать, что из него вырастет "истеричная королева сцены" Фредди Меркьюри.
admin
Маленький Криштиану Роналду с мамой позирует с одним из своих первых победных кубков
А сейчас у него их уже столько, что он, наверное, сбился со счета, но мама, я уверена, знает точное их количество и ведет строгий учет.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__