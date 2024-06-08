И благодаря фильму "Богемская рапсодия", его историю теперь знают не только преданные фанаты, но и широкая публика.
Фаррух Булсара был милым мальчиком
Кто бы мог подумать, что из него вырастет "истеричная королева сцены" Фредди Меркьюри.
admin
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в подмосковном Лыткарино
По предварительным данным, в самолёте находились три человека, пострадавших нет.
Храмова Оксана
Татьяна три года назад узнала, что воспитывает чужого ребенка, девочек подменили в больнице
Подмена всплыла, когда ревнивый муж Руслан сделал тест на отцовство и понял, что Света не его дочь. Эту запутанную историю рассказал телеграм-канал Baza.
Храмова Оксана
Пьяный водитель сбил двоих школьников в Подмосковье
Мужчина находился за рулем Maserati, на котором он совершил наезд на детей в подмосковном Можайске.
Храмова Оксана
Хвощ - один из самых трудных сорняков на огороде, но и на него можно найти управу
Бороться с хвощом очень сложно, поэтому растение создает серьезную проблему на дачном участке.
admin
Помните Бреда Питта таким, как на фото слева
Молодой хиппи с длинными волосами и хитрым прищуром. Волосы стали короче, но прищур на месте.
admin
Маленький Криштиану Роналду с мамой позирует с одним из своих первых победных кубков
А сейчас у него их уже столько, что он, наверное, сбился со счета, но мама, я уверена, знает точное их количество и ведет строгий учет.
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